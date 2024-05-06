Президент Литвы призвал ускорить размещение бригады Бундесвера

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Германию ускорить размещение в его стране тяжелой бригады Бундесвера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. По словам Науседы, в этом вопросе у Литвы «нет роскоши терять ни минуты».

«Я радуюсь ходу дислокации бригады, однако наше стратегическое окружение в сфере безопасности требует ещё более ускоренного темпа. У нас нет роскоши терять ни минуты», — заявил он.

Напомним, что ранее Минобороны Литвы сообщило о достигнутой с Германией договоренности о размещении в стране тяжелой бригады с тремя маневренными батальонами и подразделениями снабжения и поддержки.