СБУ в ходе чистки в охране Зеленского задержала начальника Управления госохраны

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что Гука заподозрили в передачи секретной информации иностранным спецслужбам об охраняемых лицах, в том числе Владимире Зеленском. При этом Управление государственной охраны специализируется именно на охране органов государственной власти и высших должностных лиц Украины. Теперь полковнику грозит обвинение в государственной измене.

Помимо Гука также был задержан еще один сотрудник управления. Его обвинили в пособничестве в передаче секретной информации.

Ранее по обвинению в шпионаже был задержан житель Херсонской области.