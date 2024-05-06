СБУ в ходе чистки в охране Зеленского задержала начальника Управления госохраны
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что Гука заподозрили в передачи секретной информации иностранным спецслужбам об охраняемых лицах, в том числе Владимире Зеленском. При этом Управление государственной охраны специализируется именно на охране органов государственной власти и высших должностных лиц Украины. Теперь полковнику грозит обвинение в государственной измене.
Помимо Гука также был задержан еще один сотрудник управления. Его обвинили в пособничестве в передаче секретной информации.
Ранее по обвинению в шпионаже был задержан житель Херсонской области.
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