ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники ФСБ выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

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Задержан гражданин Украины, проживающий в селе Новониколаевка Скадовского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

По данным ФСБ, мужчина по заданию украинской спецслужбы с марта 2022-го по январь 2023 года занимался сбором информации о дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавал ее Службе безопасности Украины (СБУ).

4 мая сообщалось, что в Брянске задержали 15-летнего школьника, который выполнял задания по указанию украинских кураторов. Девятиклассник помогал им получать информацию о расположении инфраструктурных объектов. Он снимал видео и делал фотографии, которые отправлял на Украину.