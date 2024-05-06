Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев в разговоре с Рамблером прокомментировал европейское турне председателя КНР Си Цзиньпина, а также высказался о значении этой поездки китайского лидера для России.

В воскресенье, 5 мая, Си Цзиньпин прибыл в Париж с государственным визитом. По данным РИА «Новости», глава Китая в ходе визита во Францию встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном. К переговорам лидеров в Париже также может присоединиться глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В рамках своего европейского турне, которое продлится по 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.

Санакоев подчеркнул, что Си Цзиньпин выстраивает внешнюю политику КНР, основывая ее на доктринах концепции построения Сообщества единой судьбы человечества, которую он впервые предложил в 2013 году в Москве, в МГИМО.

И мы должны понимать, что в ходе визита в Европу в первую очередь он будет руководствоваться национальными интересами Китая... А если говорить об экономике, то это концепция Нового международного экономического порядка, это доктрина «Один пояс и один путь». И Венгрия, и Сербия являются партерами КНР по соглашениям в рамках этой программы, [президент Венгрии Виктор] Орбан и [президент Сербии Александр] Вучич сами очень часто бывают в Китае, и они приглашали Си Цзиньпина в свои страны, поэтому ничего удивительного в том, что, помимо Франции, председатель КНР решил посетить эти два государства, нет... Формальный повод для посещения Франции - это 60-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, и когда Макрон был в гостях у Си Цзиньпина, он настоятельно просил председателя Си посетить Париж и приурочить визит именно к этому событию. Сергей Санакоев Президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы

Одна из задач Си Цзиньпина в рамках концепции Сообщества единой судьбы человечества – это показать европейцам, что многополярный мир намного интереснее, безопаснее и справедливее, нежели существующая гегемония США, добавил эксперт.

«Си Цзиньпин хочет показать, что Европе будет выгоднее (особенно с экономической точки зрения) не зацикливаться на этой гегемонии и не представлять собой коллективный Запад в меньшинстве, а все-таки иметь возможность развивать отношения и с Китаем, и со странами «глобального Юга» в целом, а также с Россией», — отметил специалист.

В Европе осталось достаточно здравомыслящих политиков, которые не поддерживают курс США на военную поддержку Украины, и в ходе европейского турне Си Цзиньпин намерен расширить эту аудиторию, добавил Санакоев.

«Председатель Си хочет донести простейшую мысль: как можно говорить о прекращении какого-то конфликта и одновременно подливать масло в огонь, поставляя туда колоссальное количество оружия? И России очень выгодно, чтобы эта логика, чтобы эта правда была услышана в Европе», — сказал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что ожидать достижения каких-либо конкретных договоренностей касательно урегулирования украинского конфликта в ходе поездки Си Цзиньпина в Европу не стоит.

«Еще не хватало того, чтобы за нашей спиной осуществлялись какие-то договоренности. Нам этого совершенно не нужно. Непосредственно с Китаем все договоренности будут достигнуты в ходе скорого визита президента РФ Владимира Путина в эту страну. Там мы с ними будем договариваться и о механизмах координации наших усилий с этом сложном и турбулентном мире, и о механизмах развития наших двусторонних экономических связей. А что касается украинского вопроса, том здесь не столько нужна какая-то предложенная Си Цзиньпином формула, сколько важна его позиция. Си Цзиньпин говорит, что «Китай твердо стоит на правильной стороне истории», так вот он должен показать, что является правильной стороной истории и почему именно Россия сегодня отстаивает эту правильность. Это для нас гораздо важнее», — резюмировал специалист.

Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай надеется на развитие партнерских стратегических отношений с Евросоюзом.