Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл в Париж

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, 5 мая, прибыл в Париж с государственным визитом. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава Китая в ходе визита во Францию встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном. К переговорам лидеров в Париже также может присоединиться глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты отметили, что первый за пять лет визит Си Цзиньпина в республику приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В рамках своего европейского турне, которое продлится с 5 по 10 мая, Си Цзиньпин посетит также Сербию и Венгрию.

Стало известно, где пройдет ужин Макрона и Си Цзиньпина

Ранее сообщалось, что программа визита лидера КНР включает банкет в Елисейском дворце и ужин в ресторане друга Макрона в Пиренеях.