Сильнейшее наводнение за 80 лет: кадры потопа в Бразилии

В результате сильнейшего за 80 лет наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии погибли 78 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести.

С начала недели на юге страны не прекращаются проливные дожди, которые вызвали первые подтопления. Ситуация в регионе ухудшилась в пятницу после прорыва одного из шлюзов плотины на озере Патус. Тогда под водой оказалась северная часть столицы штата город Порту-Алегри. Всего на текущей момент из-за разгула стихии пострадали более 850 тысяч человек. Десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

На фоне крупнейшей природной катастрофы в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Последствия сильнейшее наводнение за 80 лет в Бразилии — в галерее "Рамблера".