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Сильнейшее наводнение за 80 лет: кадры потопа в Бразилии

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Жители сектора Исла-де-ла-Пинтада спасаются на лодке
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Жители сектора Исла-де-ла-Пинтада спасаются на лодке 
© EPA/TACC
Наводнение, вызванное разливом реки Жакуи в Прайя-де-Пакета, в столичном районе Порту-Алегри
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Наводнение, вызванное разливом реки Жакуи в Прайя-де-Пакета, в столичном районе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Последствия наводнения в городе Порту-Алегри
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Последствия наводнения в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Мужчина делает селфи на фоне воды в центральном историческом районе Порту-Алегри
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Мужчина делает селфи на фоне воды в центральном историческом районе Порту-Алегри 
© EPA/TACC

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Затопленный район в Каноасе
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Затопленный район в Каноасе 
© EPA/TACC
Мужчина идет по затопленной улице в центре Порту-Алегри
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Мужчина идет по затопленной улице в центре Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Стадион "Арена ду Гремиу" в городе Порту-Алегри
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Стадион "Арена ду Гремиу" в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Люди на крыше дома ждут вертолет бразильской армии
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Люди на крыше дома ждут вертолет бразильской армии 
© EPA/TACC
Группа людей спасена в затопленном районе Порту-Алегри
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Группа людей спасена в затопленном районе Порту-Алегри 
© EPA/TACC

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Стадион "Арена ду Гремиу" в городе Порту-Алегри
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Стадион "Арена ду Гремиу" в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Двое мужчин смотрят на затопленную территорию в городе Порту-Алегри
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Двое мужчин смотрят на затопленную территорию в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Последствия наводнения в городе Порту-Алегри
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Последствия наводнения в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Последствия наводнения в городе Порту-Алегри
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Последствия наводнения в городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Жителей прибрежных островов озера Гуайба, спасенные бразильскими военнослужащими
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Жителей прибрежных островов озера Гуайба, спасенные бразильскими военнослужащими 
© EPA/TACC

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Наводнение, вызванное разливом реки Жакуи в Прайя-де-Пакета, в столичном районе Порту-Алегри
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Наводнение, вызванное разливом реки Жакуи в Прайя-де-Пакета, в столичном районе Порту-Алегри 
© EPA/TACC
Люди спасаются на лодке в затопленном городе Порту-Алегри
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Люди спасаются на лодке в затопленном городе Порту-Алегри 
© EPA/TACC

В результате сильнейшего за 80 лет наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии погибли 78 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести.

С начала недели на юге страны не прекращаются проливные дожди, которые вызвали первые подтопления. Ситуация в регионе ухудшилась в пятницу после прорыва одного из шлюзов плотины на озере Патус. Тогда под водой оказалась северная часть столицы штата город Порту-Алегри. Всего на текущей момент из-за разгула стихии пострадали более 850 тысяч человек. Десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

На фоне крупнейшей природной катастрофы в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Последствия сильнейшее наводнение за 80 лет в Бразилии — в галерее "Рамблера".

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