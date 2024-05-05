Напавший на политика несовершеннолетний сдался полиции ФРГ

В воскресенье ночью несовершеннолетний житель Дрездена явился в полицейский участок и признался в избиении политика Маттиаса Экке, баллотирующегося в Европарламент. Об этом сообщает Tag24 со ссылкой на Государственное управление уголовной полиции (LKA).

По данным LKA, 17-летний юноша признался в преступлении, но еще не раскрыл подробностей. Сейчас проверяется достоверность его показаний.

Сообщается, что у подозреваемого есть адвокат, он имеет постоянное место жительства и хотел бы помочь в расследовании. По этой причине 17-летнего не стали брать под стражу.

Издание Bild добавляет, что подросток пришел в полицию с мамой.

Маттиас Экке баллотируется в Европарламент от социал-демократов Саксонии (СДПГ).

На 41-летнего кандидата напали в Дрездене в пятницу вечером.

Правоохранители сообщили, что Экке избили четверо неизвестных. Это молодые люди 17 – 20 лет, они были одеты в черное. Один из свидетелей отнес их к «правому спектру».

Экке планирует опубликовать специальное заявление в понедельник, после медицинской операции.