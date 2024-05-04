Шольц отреагировал на нападение на кандидата от СДПГ

Нападение на Маттиаса Экке, кандидата в Европарламент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) является «угрозой демократии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии», — написал Шольц в соцсети X.

Он пожелал пострадавшему политику скорого выздоровления.

В субботу СДПГ сообщила, что в Дрездене неизвестные напали на Маттиаса Экке и избили его.

Кандидат от СДПГ подвергся нападению во время расклеивания плакатов в Дрездене в пятницу вечером. Его доставили в больницу, потребовалось хирургическое вмешательство.

Полиция сообщила, что 41-летнего мужчину избили четверо неизвестных. На той же улице за некоторое время до этого напали на работника партии зеленых.

Министр внутренних дел Нэнси Фейзер, которая также состоит в СДПГ, заявила, что, если найдутся доказательства политически мотивированного нападения, это будет представлять «серьезную атаку на демократию».

«Мы переживаем новое измерение антидемократического насилия», — сказала Фазер.

Она пообещала «более жесткие действия и дальнейшие меры защиты демократических сил в нашей стране», передает AP.