Тысячи онлайн-совещаний бундесвера месяцами были в открытом доступе

Информация о более 6 тыс. видеосовещаний министерства обороны Германии (бундесвер) несколько месяцев была в открытом доступе на платформе WebEx, где они проводились, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на расследование газеты Die Zeit.

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Ежемесячно бундесвер проводит там около 45 тыс. встреч. 3 мая минобороны решило временно перестать пользоваться платформой и отключило все свои аккаунты. WebEx - облачный сервис от Cisco Systems для проведения конференций и онлайн-совещаний с аудио- и видеосвязью, а также инструментами совместной работы над документами.

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Поддержка аудиосвязи осуществляется как с помощью VoIP, так и обычного телефона. Некоторые встречи минобороны были "конфиденциальные", что не помешало их обнаружить. Расследование выявило легкий поиск онлайн-комнат, где проводились эти встречи. Номера комнат были расположены в последовательном числовом порядке, поэтому их было легко найти каждому. Пользователи могли видеть названия, сроки и приглашенных лиц на онлайн-конференции. Одна из них называлась "Контрольный этапный план TAURUS и его доработка", и, как полагает Die Zeit, она касалась крылатых ракет TAURUS. Еще одна встреча, запланированная на конец мая, называется "Цифровое поле боя" и имеет пометку "Секретная информация — только для служебного пользования".

Кроме того, легко можно было найти личные переговорные комнаты членов минобороны, некоторые из которых даже не были защищены паролем. Переговорные комнаты — это видеоконференции, ссылки на которые постоянны и к которым часто можно получить доступ в любое время. Журналисты смогли найти и проникнуть в переговорную комнату главы ВВС Германии Инго Герхарца.

Он был участником разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, который в этом году "слили", как считают в ФРГ, российские спецслужбы. Теперь в Германии выясняют, привели ли бреши в безопасности WebEx к этой утечке. До сих пор минобороны называло ее причиной незащищенное телефонное соединение. "Правительство ФРГ изучает положение дел. Просим отнестись с пониманием, что в период расследования и в целях безопасности мы не предоставляем информацию об обстоятельствах коммуникации и используемых средствах связи", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ФРГ.

"Как будто Москва напрямую подключилась" 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи разговора германских офицеров, которую ей передали "товарищи в погонах".

На ней обсуждались возможные поставки Украине ракет Taurus и планы гипотетических атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Беседу вели командующий BBC Германии Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Первоначальный анализ записи показал, что они разговаривали на платформе WebEx.

Немецкие СМИ обращали внимание на качество опубликованной аудиозаписи, которая "звучит так, как будто Москва напрямую подключилась к конференц-связи". Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку "очень серьезным вопросом", а министр обороны Борис Писториус заявил, что публикация разговора немецких офицеров является частью информационной войны, которую ведет Россия.