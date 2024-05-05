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В Конгрессе США захотели надавить на вузы из-за пропалестинских протестов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о намерении республиканцев в нижней палате законодательного органа усилить давление на руководство вузов для прекращения пропалестинских протестов. Об этом сообщил портал Axios.

В Конгрессе США захотели надавить на вузы из-за пропалестинских протестов
© ТАСС
«Вы увидите вполне взвешенные меры, мы выступим своего рода единым фронтом. Они будут приняты для того, чтобы привлечь внимание руководителей университетов, а также для немедленного привлечения к ответственности», — высказался Джонсон.

Спикер добавил, что законодатели в Палате представителей обладают инструментами для оказания давления на руководство университетов. Так, уточнил Джонсон, конгрессмены изучают возможность приостановки практики налоговых послаблений и отзыв студенческих виз.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» предложили учебу в своих университетах американским студентам, отчисленным из-за участия в пропалестинских протестах.

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