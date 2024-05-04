В Конгрессе США заявили о новом «карибском кризисе»

Якобы размещение Москвой ядерного оружия в космосе может ознаменовать собой новый этап «холодной войны», по масштабу соизмеримой с Карибским кризисом 1962 года, сообщает The New Yourk Times со ссылкой на члена палаты представителей США Майкла Тернера.

По его словам, данная ситуация скатывается к международному кризису. До этого законодатель несколько раз выказывал опасение о том, что Россия якобы готовится разместить ядерное оружие в космосе.

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Обеспокоенность по поводу разработки РФ космического ядерного оружия нового поколения в Вашингтоне растет, особенно после того, как в прошлом месяце Москва наложила вето на меру ООН, направленную на сохранение космоса свободным от такого оружия. Некоторые республиканцы считают, что администрация президента США Джо Байдена не делает достаточно, чтобы сдержать начинания России, а другие обеспокоены очевидным решением Китая не оказывать давление на Москву, чтобы она остановилась.

3 мая помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что, хотя Соединённые Штаты уже много лет знали о стремлении России создать такое устройство, «только недавно мы смогли сделать более точную оценку их прогресса». По ее словам, орбита, которую будет занимать российский спутник, находится в зоне с высоким уровнем радиации, не используемой другими спутниками.

Она осудила вето России на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную Соединенными Штатами и Японией и направленную на подтверждение запрета на размещение ядерного оружия на орбите. Помощник госсекретаря утверждала, что каждая страна должна подталкивать Россию к отказу от размещения спутника с ядерным оружием.

В отличие от традиционных ядерных арсеналов, это оружие не будет предназначено для поражения Земли. Вместо этого он может уничтожить множество коммерческих и военных спутников, в том числе тех, которые меняют глобальную связь. Нижняя околоземная орбита заполнена спутниками таких организаций, как правительство США и коммуникационные компании, такие как Starlink, а это означает, что это оружие может вывести из строя многие спутники, помимо тех, на которые нацелены.

Договор по космосу 1967 года запрещает размещение ядерного оружия в космосе. Однако в последние годы договоры о контроле над вооружениями времен холодной войны были отодвинуты в сторону, и американские официальные лица полагают, что следующим может стать Договор по космосу.