Президент Сербии Александар Вучич выразил поддержку Китаю в вопросе Тайваня. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Белград председателя КНР Си Цзиньпина.

"Тайвань принадлежит Китаю, в этом нет никаких сомнений. Мы верим, что председатель [КНР] Си Цзиньпин должным образом решит в будущем тайваньский вопрос так, как он и китайский народ хотят", - сказал Вучич.

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Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. В Сербии он будет находится 7-8 мая.