В ЕС допустили передачу Украине доходов от активов РФ в 2024 году

Европейский союз может предоставить Киеву первый перевод средств из доходов от замороженных в европейских странах российских активов до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросоюза на Украине Катарины Матерновой.

По ее словам, речь идет не о самой сумме активов, а о процентах с замороженных активов РФ – около 3 млрд евро.

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«Уже поступают предложения по этому поводу, и страны — члены ЕС это обсуждают», — сказала Матернова.

Так она ответила она на вопрос о том, когда доходы с этих средств могут быть использованы на нужды Киева. Также отмечается, что в Евросоюзе ведут учет поступлений от замороженных российских активов. ЕС уже предоставил Украине финансовую помощь на 100 млрд евро и выделил еще более 30 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины.

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала спецоперации. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (около $204 млрд).