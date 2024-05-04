На Украине объяснили "исчезновение" министра обороны

Документы Министерства обороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы военного ведомства Иван Гаврилюк, так как сам министр Рустем Умеров находился в командировке, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНИАН.

Ранее украинские издания написали, что под приказом Минобороны от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины стоит подпись Гаврилюка, а не Умерова, причем в статусе временно исполняющего обязанности министра обороны. В министерстве сообщили, что Гаврилюк поставил подпись под приказом как «временно исполняющий обязанности министра обороны Украины» в связи с тем, что Умеров в то время находился в командировке.

В военном ведомстве не уточнили, вернулся ли Рустем Умеров к выполнению своих полномочий на текущий момент.

В начале мая сообщалось, что Умеров может покинуть свой пост из-за зачистки главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Владимиру Зеленскому самостоятельно без согласования с ним.

Умеров стал министром обороны в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.