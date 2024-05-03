Боррель рассказал, сколько продержится Украина без помощи Запада

Задержанная на полгода помощь США Украине может изменить ситуацию «от победы к поражению». Такое мнение высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».

Он указал, что полгода «в условиях войны — это очень много».

«Это может изменить ситуацию между победой и поражением в войне», — добавил Боррель.

Он выразил уверенность, что существование Украины зависит от западных поставок вооружений Киеву, поскольку без этого конфликт завершится «за две недели». В такой ситуации, по словам Борреля, Украина «не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться».

«Хотим ли мы, чтобы война закончилась так? Я не хочу, и, надеюсь, что многие в Европе тоже этого не хотят», — отметил он.

На этом фоне Боррель подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество Евросоюз и Великобритании в дальнейшей поддержки Киева.

Боррель: некоторые члены Евросоюза считают Россию хорошим другом

Ранее глава евродипломатии заявлял, что ЕС поддерживает Украину не из любви к ее народу, а потому что это в его собственных интересах.