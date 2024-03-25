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Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину не из любви к ее народу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Киев не из любви к народу Украины, а потому, что это в его собственных интересах. Его слова приводит РИА «Новости».

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
© globallookpress.com

Боррель отметил, что ЕС «не может позволить, чтобы Россия выиграла эту войну», поскольку иначе «интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб».

«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — добавил он.

Кроме того, по словам главы европейской дипломатии, это «также в интересах США в качестве глобального игрока».

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