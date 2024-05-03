В российском МИД сделали заявление по ситуации в Грузии

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия никогда не вмешивалась, не собирается вмешиваться во внутренние дела третьих стран. Заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о ситуации в Грузии вокруг закона об иноагентах.

Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ, как закон об иноагентах повлияет на евроинтеграцию Грузии.

"Честно говоря, сложно понять, почему данный вопрос адресуется нам, хотя Россия не имеет никакого отношения ни к грузинскому законодательству, ни к планам евроинтеграции Грузии, ни к тем драматическим событиям, за которыми, по сути, наблюдает весь мир", - ответила Захарова. "Этот вопрос не к нам. Как мы понимаем, ответ на ваш вопрос, наверное, был дан уже и в еэсовском Брюсселе, и в Вашингтоне, а там прямо заявили, причем не стесняясь, что указанный законопроект якобы несовместим с демократическими ценностями. Что такое демократические ценности, тоже хотелось бы понять, может, они как-то в Вашингтоне, в Брюсселе и Лондоне список вывесят. Правила, на которых должен с их точки зрения быть основан миропорядок, так никто и не видел. С демократическими ценностями, похоже, та же история. Тоже списка нигде нет, - добавила она. - Также в Вашингтоне было сказано и в Брюсселе, что принятие этого закона воспрепятствует интеграции Грузии в ЕС и НАТО".

По словам дипломата, ситуация комичная, поскольку грузинская версия этого закона является производной, но "в гораздо более мягкой форме от действующих в самих Соединенных Штатах Америки, во Франции, в ряде других западных стран аналогичных нормативно-правовых актов".

"Это двойные стандарты? И да, и нет, потому что в данном случае это уже не двойные стандарты, это какое-то изничтожение в принципе стандартов", - добавила она.

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Оппозиция в Грузии вновь попыталась дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы сорвать принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Первого мая документ, призванный защитить внутриполитическую жизнь от вмешательства извне через широкую сеть финансируемых Западом неправительственных организаций (НПО), был поддержан грузинским парламентом во втором чтении. Сразу после этого противники закона об иноагентах вывели на улицы Тбилиси несколько тысяч человек, часть которых попыталась взять штурмом законодательный орган южнокавказской республики.

Митингующие обошли расположенный на проспекте Руставели парламент и начали ломать ворота служебного входа в здание, а также бросать в его окна дымовые шашки. На пути погромщиков встал спецназ МВД Грузии, который применил водометы и слезоточивый газ. В ответ в правоохранителей полетели камни, бутылки и петарды. За два дня столкновений в Тбилиси пострадали семь сотрудников МВД. Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень опасности и отменило запланированное на 2 мая пленарное заседание заксобрания.

Американская дипломатическая миссия не только поддержала протестующих, но также осудила власти Грузии за "насилие против мирных демонстрантов". Давление на грузинские власти продолжил оказывать и госдеп США, официальный представитель которого заявил о поставленных под вопрос перспективах членства Грузии в Евросоюзе и НАТО из-за законопроекта об иноагентах. При этом в Вашингтоне упрямо "забывают" о том, что в самой Америке закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует с 1938 года и грузинский документ стал его "калькой". А в Евросоюзе действует так называемый Реестр транспарентности, где обязаны регистрироваться все лоббисты и другие представители интересов государств вне пределов "единой Европы".

Сценарий украинского майдана в Грузии практически исключен

Ожидается, что в ближайшие дни митинги и провокации со стороны поддерживаемой Западом оппозиции продолжатся. Впрочем, по словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, правительство не собирается пересматривать свое решение ни под давлением изнутри, ни в результате попыток вмешательства извне, а закон об иноагентах вскоре будет принят в третьем чтении. "Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма", - заявил Кобахидзе.

Что касается возможности оппозиции организовать политический кризис в стране, то сценарий украинского майдана практически исключен - большая часть грузинского общества, а также православная церковь Грузии поддерживают действия властей. В этой связи все, что может оппозиция и поддержавшая протестующих прозападная президент Саломе Зурабишвили, - это затянуть принятие закона об иноагентах.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» может заставлять работников государственных учреждений бюджетной сферы участвовать в акциях в поддержку правительства, заявляет Politico.

Издание опросило студентов, участвовавших на проправительственном митинге в поддержку принятия закона об иноагентах.

«Мы делаем что-то плохое, (...) но мы студенты, и наш университет финансируется правительством, поэтому мы должны были приехать», — заявил один из студентов.

Второй митингующий добавил, что участвовал в акциях протеста против принятия закона за день до проправительственного митинга: «Вместе, я думаю, они отменяют друг друга».

Как сообщает издание, работников бюджетной сферы часто привозят автобусами на митинги в поддержку правительства и принятия закона об иноагентах.

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Молодежных активистов, перекрывающих главные транспортные артерии Тбилиси в знак протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», предупредили об истекающей чаше терпения рядовых жителей города, которые страдают от радикалов и варваров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Член городского парламента (сакребуло) Нико Кахетелидзе сказал, что граждане не потерпят такого отношения к себе, которое проявляют участники акций.

«Тбилиси иной город, не «проглотят» его жители такого отношения. У людей свои дела, проблемы. Город уже закипает. Одумайтесь, пока не попали под «каток» разъяренных горожан», – призвал он.

С вечера 2 мая на несколько часов радикальные молодежные активисты устроили транспортный коллапс в центре Тбилиси, не пропуская жителей к врачам, к семьям и так далее. Зафиксировано несколько стычек между оппонентами законопроекта и рядовыми гражданами, которые застряли в огромных пробках.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Леван Мгалоблишвили сказал, что участники акции по блокированию улиц своим поведением «вели не в Европу, а назад – в коммунизм».

«90% граждан против такого отношения к ним. В Европу с достоинством!» – заявил Мгалоблишвили.

Эксперт Амиран Салуквадзе написал в социальных сетях, что «в полуторамиллионном городе люди передвигаются по своим проблемам, решая серьезные вопросы, в том числе связанные со здоровьем».

«Мужчина говорит, что болен раком, просит пропустить к врачу, а ему отказывают. Акции стали маргинальными. Меньшинство навязывает мнение большинству. Женщины, дети, старики – никого не пускали. Что это, если не насилие над гражданами Грузии?» – отметил он.

Приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе посетить США при условии приостановки рассмотрения закона об иностранных агентах не вписывается в дух партнерства двух стран. Предложение посла США Робина Даннигана раскритиковал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Очень жаль, что посол США сделала заявление с такой интерпретацией. Когда премьер-министра приглашают на таком высоком уровне и выдвигают предварительные условия, это не вписывается в тот дух, который должен характеризовать партнерство», — заявил парламентарий.

Он добавил, что подобные инициативы подрывают доверительные отношения между двумя странами.

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Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что правительству Грузии необходимо отозвать законопроект об иноагентах и начать диалог с оппозицией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю грузинские власти отозвать законопроект и вступить в диалог, в том числе с гражданскими обществами и медиа-организациями. Использование силы во время протестов возможно только в качестве исключения и должно быть крайней мерой в случае неминуемой угрозы», — заявил Тюрк.

По его словам, обозначение неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за границы, как иностранных агентов «угрожает праву на свободу выражения мнений».

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Соединенные Штаты обеспокоены тем, что принятие грузинским парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" может подорвать демократические устои в Грузии. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень обеспокоены этим законопроектом с точки зрения подавления инакомыслия, свободы слова <...> и потенциального нанесения вреда <...> демократическим принципам и демократии, которыми Грузия по праву так гордится", - сказал представитель Белого дома. Кирби также подчеркнул, что США не хотели бы, чтобы в этом вопросе "с законодательной точки зрения что-либо продвигалось вперед", так как в конечном счете это могло бы навредить способности грузинского народа к самовыражению.

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Многие митингующие вовсе не знакомы с содержанием законопроекта об иноагентах. Активисты действуют под влиянием неправительственных организаций, которые финансируются Западом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель Центра исследований проблем глобализации, доктор политических наук Александр Чачия.

В Грузии возмутились позицией Парижа по протестам в Тбилиси

«Это общее недовольство властью. Это выражение амбиций прошлой власти, тех сил, которые прошлую власть поддерживали. Это люди, которые экономические трудности испытывают, раздражены некомпетентностью власти, деспотизмом и так далее. То есть в кубе там целый букет интересов, который выплеснулся в связи с принятием этого закона. Многие из этих людей, которые сейчас там выступают агрессивно и активно, они даже не в курсе, о чём там речь идёт в этом законе, что там конкретно прописано. Можно вообще никак не выражать [протест — прим. ГМ], просто затаить обиду, вести себя пассивно, но для этого существуют в стране неправительственные организации. Их несколько тысяч в стране, из них несколько десятков очень активных, которые хорошо финансируются западными, европейскими, американскими структурами. И по щелчку пальцев они выводят своих активистов на улицы. Это основное ядро этого протеста, которое получило указание, что надо протестовать этот закон».

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