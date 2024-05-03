Захарова заявила, что РФ никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других стран

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Россия никогда не вмешивалась, не собирается вмешиваться во внутренние дела третьих стран. Заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о ситуации в Грузии вокруг закона об иноагентах.

Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ, как закон об иноагентах повлияет на евроинтеграцию Грузии. "Честно говоря, сложно понять, почему данный вопрос адресуется нам, хотя Россия не имеет никакого отношения ни к грузинскому законодательству, ни к планам евроинтеграции Грузии, ни к тем драматическим событиям, за которыми, по сути, наблюдает весь мир", - ответила Захарова.

"Этот вопрос не к нам. Как мы понимаем, ответ на ваш вопрос, наверное, был дан уже и в еэсовском Брюсселе, и в Вашингтоне, а там прямо заявили, причем не стесняясь, что указанный законопроект якобы несовместим с демократическими ценностями. Что такое демократические ценности, тоже хотелось бы понять, может, они как-то в Вашингтоне, в Брюсселе и Лондоне список вывесят. Правила, на которых должен с их точки зрения быть основан миропорядок, так никто и не видел. С демократическими ценностями, похоже, та же история. Тоже списка нигде нет, - добавила она. - Также в Вашингтоне было сказано и в Брюсселе, что принятие этого закона воспрепятствует интеграции Грузии в ЕС и НАТО".

По словам дипломата, ситуация комичная, поскольку грузинская версия этого закона является производной, но "в гораздо более мягкой форме от действующих в самих Соединенных Штатах Америки, во Франции, в ряде других западных стран аналогичных нормативно-правовых актов". "Это двойные стандарты? И да, и нет, потому что в данном случае это уже не двойные стандарты, это какое-то изничтожение в принципе стандартов", - добавила она.

Ситуация в Грузии

Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект о прозрачности иностранного влияния, против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.