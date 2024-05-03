Захарова заявила, что РФ никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других стран
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия никогда не вмешивалась, не собирается вмешиваться во внутренние дела третьих стран. Заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о ситуации в Грузии вокруг закона об иноагентах.
Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ, как закон об иноагентах повлияет на евроинтеграцию Грузии. "Честно говоря, сложно понять, почему данный вопрос адресуется нам, хотя Россия не имеет никакого отношения ни к грузинскому законодательству, ни к планам евроинтеграции Грузии, ни к тем драматическим событиям, за которыми, по сути, наблюдает весь мир", - ответила Захарова.
"Этот вопрос не к нам. Как мы понимаем, ответ на ваш вопрос, наверное, был дан уже и в еэсовском Брюсселе, и в Вашингтоне, а там прямо заявили, причем не стесняясь, что указанный законопроект якобы несовместим с демократическими ценностями. Что такое демократические ценности, тоже хотелось бы понять, может, они как-то в Вашингтоне, в Брюсселе и Лондоне список вывесят. Правила, на которых должен с их точки зрения быть основан миропорядок, так никто и не видел. С демократическими ценностями, похоже, та же история. Тоже списка нигде нет, - добавила она. - Также в Вашингтоне было сказано и в Брюсселе, что принятие этого закона воспрепятствует интеграции Грузии в ЕС и НАТО".
По словам дипломата, ситуация комичная, поскольку грузинская версия этого закона является производной, но "в гораздо более мягкой форме от действующих в самих Соединенных Штатах Америки, во Франции, в ряде других западных стран аналогичных нормативно-правовых актов". "Это двойные стандарты? И да, и нет, потому что в данном случае это уже не двойные стандарты, это какое-то изничтожение в принципе стандартов", - добавила она.
Ситуация в Грузии
Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект о прозрачности иностранного влияния, против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.