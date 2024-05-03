Кэмерон: Украина может сама выбирать цели для применения британского оружия
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон оставляет за Украиной право выбирать цели для применения британского оружия. Об этом сообщает Bloomberg.
Такое заявление Кэмерон сделал во время визита в Киев. По его словам, Лондон не собирается обсуждать «оговорки», которые «британцы накладывают на такие вещи». При этом дипломат еще раз подчеркнул, что у Украины, согласно позиции Великобритании, есть право на ответные удары по России.
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«Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — заявил он.
Ранее Кэмерон заявил о том, что Лондон разрешает использование своего оружия для ударов по территории России со стороны ВСУ. Эти слова передало агентство Reuters, но позже публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию.