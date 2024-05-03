Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон оставляет за Украиной право выбирать цели для применения британского оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

Такое заявление Кэмерон сделал во время визита в Киев. По его словам, Лондон не собирается обсуждать «оговорки», которые «британцы накладывают на такие вещи». При этом дипломат еще раз подчеркнул, что у Украины, согласно позиции Великобритании, есть право на ответные удары по России.

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«Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — заявил он.

Ранее Кэмерон заявил о том, что Лондон разрешает использование своего оружия для ударов по территории России со стороны ВСУ. Эти слова передало агентство Reuters, но позже публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию.