Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин разговоре с Рамблером высказался о возможном преследовании Международным уголовным судом (МУС) премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и других представителей израильского истеблишмента, а также рассказал о роли США в данном процессе.

В конце апреля Нетаньяху впервые выступил с официальным заявлением по поводу возможных действий МУС в отношении его страны, подчеркнув, что не допустит никаких попыток этой инстанции «подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону». По мнению премьера, угроза задержания военнослужащих и официальных лиц «единственной демократии Ближнего Востока» в лице Израиля «создаст опасный прецедент» в мировом масштабе. Кроме того, 12-й канал израильского телевидения сообщал, что власти еврейского государства всерьез опасаются возможной выдачи ордеров на арест со стороны МУС в отношении чиновников Израиля высокого ранга в связи с событиями в секторе Газа. При этом источники телеканала в Гааге отмечают, что этого не произойдет без санкции США. Кроме того, согласно данным источников портала Axios, в начале мая группа сенаторов США провела встречу по видеосвязи с высокопоставленными чиновниками МУС, чтобы выразить свою обеспокоенность возможной выдачей ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников.

Мы в России хорошо знаем, что Международный уголовный суд зачастую крайне политизирован, что его решения в части преследования лидеров государств можно назвать незаконными. Так что теоретически со стороны МУС возможны любые действия. Но вообще возможная выдача ордера на арест Нетаньяху при отсутствии решения, например, о признании действий Израиля геноцидом (а такого решения сейчас нет) представляется весьма странным действием. Однако поскольку тут все руководствуются политическими мотивами, то, полагаю, все будет зависеть от того, поддастся ли Нетаньяху и израильское правительство на давление американцев. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

США требуют от Израиля пойти на заключение сделки с представителями движения ХАМАС, напомнил политолог.

«[Президенту США Джо] Байдену это требуется перед выборами, чтобы сбить студенческие протесты, чтобы не раскалывать его электорат (у него «левый» электорат, значимая часть которого – пропалестинская). Байден опасается, что продолжение конфликта в Газе приведет к его поражению на выборах, поэтому он давит на израильского премьера. Одним из аргументов является то, что если Нетаньяху не заключит мирное соглашение с ХАМАС, тогда, в том числе, будут выданы ордера на арест самого премьера, возможно, и других членов правительства Израиля», — отметил собеседник, добавив, что американцы также выступают против проведения Израилем операции в Рафахе, и в случае ее начала шансы на то, что США не будут препятствовать действиям МУС в отношении представителей израильских властей, резко возрастут.

Еще одним элементом давления американцев на Израиль является возможный отказ Вашингтона от «прикрытия страны на международном уровне», добавил эксперт.

«Условно говоря, это может быть отказ США от блокировки различных резолюций ООН, против которых выступает Израиль», — сказал он и добавил, что ряд сил в Израиле выступает против заключения перемирия с ХАМАС, так как одним из главных условий соответствующего соглашения является обмен порядка тридцати израильских заложников на тысячи палестинских заключенных.

Говоря о возможном сценарии развития событий, Каргин выразил мнение, что в обозримой перспективе до рассмотрения действий властей Израиля в Международном уголовном суде дело не дойдет.

«Но если ситуация обострится, а шансы на это есть, то все вполне может дойти и до МУС. Однако тут важно отметить, что Израиль не признает юрисдикцию этого суда», — заключил политолог.

Прокуратура МУС ранее осудила угрозы в свой адрес и попытки повлиять на должностных лиц.