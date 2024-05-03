СМИ: сенаторы США провели встречу с чиновниками Международного уголовного суда

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов США провела встречу по видеосвязи с высокопоставленными чиновниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно их данным, группа сенаторов-демократов и сенаторов-республиканцев провела встречу в формате видеосвязи с высокопоставленными должностными лицами МУС, чтобы выразить свою обеспокоенность возможной выдачей ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников.

Как сообщает портал со ссылкой на источники, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни провел разговоры с несколькими американскими сенаторами и попросил их оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигался вперед с выдачей ордеров на арест.

Отмечается, что встреча была конфиденциальной.

Гаагский суд и Израиль

26 апреля Нетаньяху впервые выступил с официальным заявлением по поводу возможных действий МУС в отношении его страны, подчеркнув, что не допустит никаких попыток этой инстанции "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". По мнению премьера, угроза задержания военнослужащих и официальных лиц "единственной демократии Ближнего Востока" в лице Израиля "создаст опасный прецедент" в мировом масштабе.

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что власти еврейского государства всерьез опасаются возможной выдачи ордеров на арест со стороны МУС в отношении чиновников Израиля высокого ранга в связи с событиями в секторе Газа. При этом источники телеканала в Гааге отмечают, что этого не произойдет без санкции США.

В феврале прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция ведет активное расследование любых возможных преступлений в Газе. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно призывал к соблюдению законов и обычаев войны, однако пока так и не увидел каких-либо заметных изменений в поведении Израиля. Кроме того, прокурор призвал к немедленному освобождению всех заложников.