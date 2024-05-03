Киев не смог установить контакт с администрацией Telegram

Власти Украины до сих пор не смогли установить официальные связи с администрацией мессенджера Telegram. Как пишет ТАСС, об этом сообщил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Коваль отметил, что украинцам следует быть осторожными при использовании Telegram и указал, что мессенджер остается российским.

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Он также подчеркнул, что попытки установить официальные контакты с Telegram пока не увенчались успехом. Согласно исследованиям, более 70% населения Украины имеют доступ к этому мессенджеру. Власти страны уже рассматривали возможность запрета соцсетей и мессенджеров, включая Telegram. В марте был представлен законопроект о регулировании деятельности Telegram и других общественных платформ для распространения информации.

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Этот законопроект предусматривает блокировку отдельных лиц и каналов, а также наличие представителя Telegram на Украине для взаимодействия с государственными органами. Глава Нацсовета Ольга Герасимюк по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила в конце апреля, что украинские власти совместно с Евросоюзом работают над регулированием Telegram, включая возможные блокировки и штрафы.