Появилось объяснение странного свечения в небе над Украиной

Свечение в небе, замеченное над рядом городов Украины, может быть следом от ступеней ракеты Falcon 9, причину назвали эксперты в сфере космоса. Объяснение появилось в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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Отмечается, что ракета вывела на орбиту два спутника. Следы, замеченные в небе, могут быть последствиями отделения ступеней ракеты Falcon 9.

Ранее о странном свечении сообщили жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов Украины. Очевидцы подчеркивали, что странный объект движется.

В январе владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется проверить на возможность совершения 40 полетов. В данный момент она сертифицирована на 10 стартов без проведения капитального ремонта.