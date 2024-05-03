Карлсон заявил, что в США не смогут провести честные выборы из-за Байдена

Администрация Джо Байдена не может себе позволить провести в ноябре честные президентские выборы в США, иначе действующий глава государства проиграет. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон. В четверг он опубликовал на своем сайте интервью с политическим советником и однофамильцем премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном.

"Джо Байден поражен старческим маразмом, и все это знают, включая, конечно же, людей, которые управляют нашим правительством, которые являются его кураторами. Я имею в виду, что они никак не могут провести честные выборы, потому что в случае честных выборов он потеряет власть", - считает журналист.

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Орбан отказался комментировать внутриполитические проблемы Соединенных Штатов, однако подчеркнул, что "вся либеральная элита [Европы] надеется" на переизбрание нынешнего американского лидера.

Экс-президент США Дональд Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго 19-22 августа. Байден баллотируется на второй срок на посту президента США.