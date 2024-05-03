Конгресс США усиливает борьбу с антиизраильскими выступлениями в вузах страны

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект об осведомлённости об антисемитизме. Эта инициатива призвана усилить защиту евреев в национальной системе образования. Документ был утверждён на фоне разгонов демонстраций против действий Израиля в секторе Газа. В настоящее время полиция ликвидировала несколько палаточных лагерей и задержала сотни людей. По мнению экспертов, законопроект не имеет никакого отношения к борьбе с антисемитизмом, а его реальная цель — ослабление критики Израиля и военной поддержки, которую оказывает союзнику Вашингтон.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект об осведомлённости об антисемитизме, о чём сообщается на сайте американского парламента.

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В поддержку документа, автором которого является республиканец Майк Лоулер, проголосовали 320 законодателей, против — 91.

Законопроект направлен на соблюдение федеральных антидискриминационных норм, касающихся учебных программ. В частности, документ призван усилить защиту евреев в системе образования США.

С этой целью Лоулер предлагает расширить полномочия министерства образования в вопросах борьбы с дискриминацией. Как поясняется на сайте конгрессмена, законопроект обязывает это ведомство «использовать рабочее определение антисемитизма, сформулированное Международным альянсом по сохранению памяти о Холокосте (IHRA)».

«Использование в данном контексте определения IHRA — ключевой шаг в выявлении случаев антисемитизма, если таковые имеют место, и обеспечении надлежащего расследования и судебного преследования преступлений на почве антисемитской ненависти в университетских кампусах», — говорится на сайте республиканца.

Как считает Лоулер, в ходе протестных выступлений в американских университетах, том числе в ведущих вузах, наблюдалась травля евреев и «оправдание их убийства».

«Происходящее в Колумбийском и Йельском университетах, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и во многих других учебных заведениях достойно осуждения и вселяет тревогу. Травля или запугивание евреев, оправдание их убийства, (случаи. — RT) кровавого навета или возложение на евреев коллективной ответственности за действия израильского правительства, — это (проявления. — RT) антисемитизма. Прискорбно, что всё это требует разъяснений, но именно поэтому данный законопроект сейчас и необходим», — пояснил Лоулер.

Его позицию разделяет демократ Джош Готтеймер. По его словам, в ходе посещения на прошлой неделе Колумбийского университета он заявил руководству вуза, что «защиту студентов — евреев нам следует обеспечивать не словом, а делом».

«Этот законопроект — важнейший шаг к принятию столь необходимых нам мер для борьбы с ненавистью», — считает Готтеймер.

В ближайшее время законопроект должна рассмотреть верхняя палата конгресса. Сенатор — республиканец Тим Скотт призвал лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера «немедленно» вынести на голосование законопроект об осведомлённости об антисемитизме. По мнению Скотта, антисемитизм в университетских кампусах распространяется «с пугающей скоростью».

Однако американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) в заявлении для палаты представителей раскритиковал законопроект Лоулера.

В организации напомнили, что федеральное законодательство США и так запрещает антисемитизм. Кроме этого, правозащитники указали на ошибочность приравнивания критики правительства государства Израиль к юдофобии. В Союзе опасаются, что документ негативно отразится на свободе слова студентов.

В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев связал новый законопроект со стремлением сократить критику операции ЦАХАЛ в секторе Газа и американской военной поддержки Израиля.

«Инициатива Лоулера — это продукт лоббизма американского еврейского сообщества, которое полностью на стороне Израиля. Оно показывает, что его возможности практически безграничны. Цель документа — отнюдь не борьба с антисемитизмом, а ослабление критики в адрес Израиля, особенно в преддверии операции в Рафахе, которая может привести к колоссальным жертвам среди палестинцев», — пояснил Васильев.

Разгоны и задержания

Напомним, с середины апреля в ведущих американских вузах не утихают антиизраильские протесты. Студенты захватывают отдельные здания и разбивают палаточные лагеря, окружая их баррикадами.

Митингующие выступают против военной агрессии Израиля в секторе Газа и требуют от администрации учебных заведений прекратить вести дела с компаниями, которые поддерживают конфликт. Местная полиция пытается разгонять участников акций, которые, ко всему прочему, подвергаются атакам произраильских манифестантов.

За последние дни наиболее масштабное противостояние развернулось в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Ранним утром 2 мая сотни полицейских в касках, со щитами и дубинками ворвались на центральную площадь кампуса вуза для ликвидации лагеря протестующих, на который ранее напали произраильские демонстранты. После разгона студентов администрация вуза временно закрыла кампус.

Столкновения также произошли с учащимися Колумбийского университета, который входит в Лигу Плюща, и Городского колледжа Нью-Йорка. В кампусе Колумбийского университета правоохранители снесли палаточный городок. В общей сложности полиция Нью-Йорка задержала около 300 человек.

Также 1 мая американские стражи порядка вступили в противостояние с учащимися Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире, задержав 90 демонстрантов. Многим из них предъявлены обвинения в хулиганстве и сопротивлении полиции.

Как отмечает Reuters, столкновения в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке были самыми масштабными после митингов движения Black Lives Matter в 2020 году.

В конце апреля газета The Washington Post сообщила, что спустя 10 дней студенческих протестов в разных штатах стражи порядка задержали по меньшей мере 900 человек. Причём в некоторых случаях правоохранители были уличены в чрезмерном применении силы. Зачастую митинги разгонялись по просьбе администраций колледжей и университетов, а также из-за подозрений в антисемитизме.

По данным The New York Times, протесты охватили десятки учебных заведений примерно в половине штатов страны. К протестам также присоединились студенты Принстонского и Йельского университетов, которые, как и Колумбийский, входят в Лигу Плюща.

«Лицемерный подлог»

аКак констатирует Reuters, администрация Джо Байдена старается воздерживаться от заявлений по теме протестов. 22 апреля, комментируя ситуацию, президент США назвал демонстрации в американских вузах антисемитскими. В то же время он отметил, что осуждает «тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами».

По мнению журналистов агентства, рост напряжённости в студенческой среде вынуждает главу Белого дома быть осторожнее с критикой манифестантов ввиду электорального значения молодёжи. При этом высокопоставленные помощники Байдена в беседе с Reuters заявили, что не видят угрозы в протестах из-за их относительной малочисленности.

19 мая Байден должен выступить с напутственной речью в Морхаус-колледже в центре Атланты (штат Джорджия), в котором обучаются темнокожие граждане США. Некоторые преподаватели и студенты этого заведения попросили администрацию отозвать приглашение главе Белого дома по причине военной поддержки Израиля. Напомним, в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли свыше 34,5 тыс. палестинцев.

В разговоре с RT американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян отметил, что Белому дому не стоит недооценивать значение волнений в кампусах.

«Антиизраильские протесты, которые прокатились по университетам, — красноречивый показатель демографических изменений в США, в том числе в среде образованной молодёжи. Многие студенты исповедуют ислам и выступают категорически против масштабной военной и дипломатической помощи Израилю со стороны Вашингтона. Я думаю, что количество таких людей будет только увеличиваться, и американским политикам придётся активнее бороться за их голоса», — говорит Ордуханян.

Он не исключил, что протесты в США могут вспыхнуть с новой силой в случае эскалации насилия в секторе Газа и вмешательства американских войск в конфликт с палестинцами. При этом аналитик сомневается, что митинги приобретут антисемитскую окраску.

«Недобросовестные американские конгрессмены и политики, включая Байдена, намеренно обвиняют в антисемитизме всех, кто против израильской агрессии. Это лицемерный подлог. Огромное количество американцев действительно против того, чтобы их правительство оказывало военную помощь Израилю в агрессии против палестинцев», — подчеркнул Ордуханян.

Аналогичной точки зрения придерживается и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В комментарии RT он выразил уверенность, что власти США будут усиливать борьбу с любыми антиизраильскими выступлениями.