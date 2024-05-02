Демонстранты устроили транспортный коллапс в Тбилиси

Демонстранты с криками «Нет русскому закону!» в четверг блокировали одну из центральных транспортных развязок Тбилиси – площадь Героев, требуя отозвать яро критикуемый Западом закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Полиция сначала очистила проезжую часть, задержав до десяти радикальных молодежных активистов, но сотни демонстрантов вновь перекрыли дороги.

В центре Тбилиси из-за этого колоссальные пробки, водители злятся, но сделать на этот час для разблокирования движения ничего нельзя.

Таким образом, демонстранты во главе с некоторыми лидерами радикальной оппозиции не пускают машины в направление аэропорта, вокзала и других стратегически важных объектов. Также демонстранты анонсировали большую манифестацию на 11 мая.

В четверг полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.

Напомним, грузинское руководство отказалось от переговоров с США по законопроекту об иноагентах.