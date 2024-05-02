Пока вы не уснули: Макрон об отправке войск на Украину и массовое возвращение россиян

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Макрон в очередной раз допустил отправку войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку наземных войск на Украину, если Вооруженные силы России «прорвут линию фронта» и Киев попросит о помощи. Такое заявление он сделал в интервью изданию The Economist.

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Уехавшие за границу россияне массово возвращаются в страну

Россияне, которые уехали за границу, возвращаются в РФ из-за отказов в продлении вида на жительство и трудностей с работой за рубежом. В частности, бывший политтехнолог из Москвы Алексей, который переехал в Грузию для работы предпринимателем, вернулся на родину, когда у него закончились финансы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Бизнес не сложился, нас никто толком не ждет за границей», — передает агентство слова Алексея. Он добавил, что вернулся в Россию, когда у него закончились деньги.

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На Западе нашли интересную деталь в выставке трофейной техники НАТО в Москве

Открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы в Москве оказалось в центре внимания читателей британского издания Daily Mail, заметивших, что часть бронированных машин практически не получила повреждений.

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В России увеличились объемы добычи газа

С января по март 2024 года объемы добычи газа в России выросли на 9,4% в годовом выражении, или до 196,9 млрд кубометров.

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В России подсчитали индекс пасхального кулича

Средняя стоимость пасхального кулича продемонстрировала рост на 10% год к году. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных «Такском», которые подсчитали индекс продукции. Как отмечается, в период с 10 по 23 апреля 2024 года цена достигла 243,5 рубля. Продажи куличей подскочили на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.

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НОК попросил украинцев на Олимпиаде следить за россиянами

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодежи и спорта страны разработали рекомендации для тех украинских атлетов, которые поедут на парижскую Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте НОК Украины.

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В России появится роскошный внедорожник Rox Motor 01

© roxmotor.com

Исполнительный директор компании KaiHe, дистрибьютор Rox Вадим Ли анонсировал старт официальных продаж в России машин Rox Motor, передают «Китайские автомобили».

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В Грузии ответили на критику США по поводу закона об иноагентах

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что закон об иноагентах ставит страну на опасную траекторию заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

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Найден способ уберечь людей на Луне от тотальной атрофии мышц

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Человечество готовится не просто вернуться на Луну после более чем полувекового отсутствия — люди хотят жить на спутнике Земли, поэтому ученые придумали радикальный подход к поддержанию физической формы на Луне. Как пишет Phys.org, решением проблемы может стать бег по стенам, позволяющий ощутить привычную для человека земную гравитацию.

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АвтоВАЗ увеличил продажи Lada в России

В России в минувшем месяце зафиксирован рост продаж коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Показатель увеличился на 64,8% год к году, до 45,6 тысячи единиц, сообщил производитель «АвтоВАЗ».

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В Москве задержали футболистов клуба «Хоса»

Восемь футболистов клуба «Хоса» задержали в Москве из-за драки после любительского матча против команды «ЮЗАО». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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