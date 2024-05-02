Пока вы не уснули: Макрон об отправке войск на Украину и массовое возвращение россиян
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Макрон в очередной раз допустил отправку войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку наземных войск на Украину, если Вооруженные силы России «прорвут линию фронта» и Киев попросит о помощи. Такое заявление он сделал в интервью изданию The Economist.
Уехавшие за границу россияне массово возвращаются в страну
Россияне, которые уехали за границу, возвращаются в РФ из-за отказов в продлении вида на жительство и трудностей с работой за рубежом. В частности, бывший политтехнолог из Москвы Алексей, который переехал в Грузию для работы предпринимателем, вернулся на родину, когда у него закончились финансы. Об этом сообщает Bloomberg.
«Бизнес не сложился, нас никто толком не ждет за границей», — передает агентство слова Алексея. Он добавил, что вернулся в Россию, когда у него закончились деньги.
На Западе нашли интересную деталь в выставке трофейной техники НАТО в Москве
Открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы в Москве оказалось в центре внимания читателей британского издания Daily Mail, заметивших, что часть бронированных машин практически не получила повреждений.
В России увеличились объемы добычи газа
С января по март 2024 года объемы добычи газа в России выросли на 9,4% в годовом выражении, или до 196,9 млрд кубометров.
В России подсчитали индекс пасхального кулича
Средняя стоимость пасхального кулича продемонстрировала рост на 10% год к году. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных «Такском», которые подсчитали индекс продукции. Как отмечается, в период с 10 по 23 апреля 2024 года цена достигла 243,5 рубля. Продажи куличей подскочили на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.
НОК попросил украинцев на Олимпиаде следить за россиянами
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодежи и спорта страны разработали рекомендации для тех украинских атлетов, которые поедут на парижскую Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте НОК Украины.
В России появится роскошный внедорожник Rox Motor 01
Исполнительный директор компании KaiHe, дистрибьютор Rox Вадим Ли анонсировал старт официальных продаж в России машин Rox Motor, передают «Китайские автомобили».
В Грузии ответили на критику США по поводу закона об иноагентах
Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что закон об иноагентах ставит страну на опасную траекторию заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.
Найден способ уберечь людей на Луне от тотальной атрофии мышц
Человечество готовится не просто вернуться на Луну после более чем полувекового отсутствия — люди хотят жить на спутнике Земли, поэтому ученые придумали радикальный подход к поддержанию физической формы на Луне. Как пишет Phys.org, решением проблемы может стать бег по стенам, позволяющий ощутить привычную для человека земную гравитацию.
АвтоВАЗ увеличил продажи Lada в России
В России в минувшем месяце зафиксирован рост продаж коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Показатель увеличился на 64,8% год к году, до 45,6 тысячи единиц, сообщил производитель «АвтоВАЗ».
В Москве задержали футболистов клуба «Хоса»
Восемь футболистов клуба «Хоса» задержали в Москве из-за драки после любительского матча против команды «ЮЗАО». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.