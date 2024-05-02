Уехавшие за границу россияне массово возвращаются в страну

Россияне, которые уехали за границу, возвращаются в РФ из-за отказов в продлении вида на жительство и трудностей с работой за рубежом. В частности, бывший политтехнолог из Москвы Алексей, который переехал в Грузию для работы предпринимателем, вернулся на родину, когда у него закончились финансы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Бизнес не сложился, нас никто толком не ждет за границей», — передает агентство слова Алексея. Он добавил, что вернулся в Россию, когда у него закончились деньги.

Другой причиной возвращения становятся отказы в продлении вида на жительство и из-за ограниченное количество направлений, которые принимают россиян. Однако тысячи экспатриантов, которые вернулись на родину, помогают России пережить санкционный период и обеспечить устойчивое экономическое развитие, пишет агентство.

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Bloomberg подчеркивает, что некоторым специалистам РФ предлагает хорошие условия труда в попытках нивелировать дефицит кадров. Так, из Алматы вернулся с семьей IT-программист Евгений. Ему поступило предложение о работе с зарплатой, о которой, по его словам, он даже не мог мечтать.

Ранее руководитель Центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик сообщил, что только за 14 месяцев в Россию захотели переехать 150 тысяч русскоговорящих семей из недружественных стран. Однако только около двух тысяч из них смогли собрать нужные документы.