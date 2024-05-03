СМИ: Макрон не присылает войска на Украину даже после прорывов России

«СТРАНА.ua»: Макрон не присылает войска на Украину даже после прорывов России
Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
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«Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не торопится», — приводит текст статьи РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что в марте заявлялось, что он приедет на Украину в ближайшие дни или недели.
«Но уже май, а Макрона все нет», — говорится в публикации.
Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями.
Также депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея Макрона по вводу войск на Украину обречена на провал.