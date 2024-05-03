Welt: Армия России добилась прорыва под Часовым Яром

ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Журналист пояснил, что Часов Яр - это стратегически важный небольшой город в ДНР, из которого украинцы сделали укрепление.

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"Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется", - цитирует РИА Новости журналиста.

Ваннер подчеркнул важнейшее стратегическое значение Часова Яра для обороны ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российской армии путь к другим крупным городам: Константиновке, Славянску и Краматорску, пояснил немецкий корреспондент.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк оценил положение украинских войск в Часовом Яре. Он признал, что у армии России там превосходство в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе. Павлюк также завил, что надеется на американское оружие.