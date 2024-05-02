Оппозиция против "Грузинской мечты": что происходит в Тбилиси

Вчера, 1 мая, в столице Грузии у здания парламента прошла акция протеста против законопроекта об иноагентах. Несколько тысяч человек, несогласных с решением законодателей, почти с самого начала митинга пытались взять штурмом служебный вход в учреждение. Им активно противостояли силы правопорядка.

Спецназ, который находился во дворе парламента, применял против протестующих слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В полицию с другой стороны летели камни, бутылки и петарды.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в какой-то момент силовикам даже пришлось задействовать резиновые пули. Несмотря на баррикады и многочисленные попытки прорваться в парламент, протестующим пока не удалось повлиять на решение властей. К утру столкновения оппозиции и сил правопорядка завершились.

По данным минздрава страны, во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах пострадали восемь человек.

Кадры протестов в Грузии — в галерее "Рамблера".