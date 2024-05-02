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Оппозиция против "Грузинской мечты": что происходит в Тбилиси

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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси.
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси. 
© РИА Новости
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
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Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси
3/13
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси 
© EPA/TACC
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
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Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости

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Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
5/13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси
6/13
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси 
© EPA/TACC
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
7/13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
8/13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси
9/13
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
10/13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
11/13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах 
© РИА Новости
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
12/13
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси 
© РИА Новости
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси
13/13
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси 
© EPA/TACC

Вчера, 1 мая, в столице Грузии у здания парламента прошла акция протеста против законопроекта об иноагентах. Несколько тысяч человек, несогласных с решением законодателей, почти с самого начала митинга пытались взять штурмом служебный вход в учреждение. Им активно противостояли силы правопорядка.

Спецназ, который находился во дворе парламента, применял против протестующих слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В полицию с другой стороны летели камни, бутылки и петарды.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в какой-то момент силовикам даже пришлось задействовать резиновые пули. Несмотря на баррикады и многочисленные попытки прорваться в парламент, протестующим пока не удалось повлиять на решение властей. К утру столкновения оппозиции и сил правопорядка завершились.

По данным минздрава страны, во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах пострадали восемь человек.

Кадры протестов в Грузии — в галерее "Рамблера".

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