Reuters: Telegram отключил украинские шпионские боты по ошибке

Мессенджер Telegram заблокировал чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры Украины по ошибке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя мессенджера.

«Представитель Telegram сообщил, что боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания, но затем были восстановлены», — сообщает агентство.

В подробности представитель мессенджера вдаваться не стал.

Накануне работа ботов была приостановлена без объяснения причин. В ГУР заявили, что «руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов», использовавшихся против России.

Однако в понедельник утром так называемый «Центр стратегических коммуникаций» Украины сообщил, что три затронутых бота, используемых Киевом как шпионские, были разблокированы.

Бот Telegram — это автоматизированная функция, которая позволяет пользователям приложения отправлять или запрашивать информацию.

Reuters отмечает, что данные украинские боты позволяют шпионить за местонахождением российской военной техники и личного состава и передавать информацию киевским спецслужбам.

При этом владелец Telegram Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что мессенджер блокирует ботов, собирающих подобную информацию.

«Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов», — сказал Дуров.

Он отметил, что «мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия».