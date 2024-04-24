Дуров рассказал, за что блокируют пользователей в Telegram

Telegram блокирует аккаунты и ботов, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов или публикуют личные данные людей с призывами к насилию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. NSN.FM

«Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию. Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия», - написал он в своем блоге. Дуров призвал уведомлять Telegram о таких ресурсах, но не уточнил, о каких ударах идет речь. ТАСС

В Кремле ранее сообщили, что Москва просила владельцев Telegram принять меры, чтобы этот продукт не стал инструментом в руках террористов. RT на русском