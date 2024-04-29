В офисе Зеленского заявили об угрозе «медиахоса» на Украине

Закрытие государственного украинского телемарафона грозит «медиахаосом». Об этом заявил советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко, сообщает РИА Новости.

«Если не будет марафона, возникнет медиахаос», — сказал Лещенко.

По его утверждению, марафон предоставляет «верифицированную информацию, а не фейки».

Новостной телемарафон «Единые новости» начал работу 24 февраля 2022 года. Он финансируется из госбюджета и заявляет целью «информирование населения о ходе конфликта». Вещание ведется исключительно с провластной позиции.

Ранее в Раде заявили, что власти рассмотрят вопрос о прекращении марафона в конце года. Запад сократил его финансирование, кроме того украинцы все реже смотрят трансляции, отдавая предпочтение социальным сетям.

Украинские военные в январе назвали телемарафон чистой пропагандой и мыльной оперой.

Госдеп США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году отметил украинский телемарафон «Единые новости» как яркий пример нарушения свободы слова.