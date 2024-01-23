El Mundo: в ВСУ считают телемарафон Зеленского мыльной оперой

Украинские военные и политики начали подвергать сомнению «триумфальную» информацию, которую, по их словам, Владимир Зеленский продвигает в едином новостном телемарафоне. Один из украинских военных в беседе с El Mundo назвал телемарафон мыльной оперой.

Телемарафон «Единые новости» начал выходить на Украине с 24 февраля 2022 года. В его производстве участвуют несколько украинских медиахолдингов, а также дирекция телерадиопрограмм Верховной рады. СМИ писали, что телемарафон финансируется из госбюджета минимум на 40 процентов.

Командир одного из украинских батальонов Тарас Михальчук назвал телемарафон «чистой пропагандой», не сообщающей о погибших украинских военных.

«Это какая-то мыльная опера. <…> [Там] говорят всей стране, что все идет хорошо», - отметил другой военный.

Он добавил, что из-за таких новостей украинцы не понимают, зачем ВСУ нужны новобранцы.