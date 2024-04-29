AFP: госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса.
Об этом пишет AFP.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд», — передаёт РИА Новости.
NYP: губернатор Десантис согласился проводить компанию в поддержку Трампа
Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Израиль на фоне усиления напряжённости с США.
Также Блинкен заявлял о необходимости избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.