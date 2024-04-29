Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса.

Об этом пишет AFP.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд», — передаёт РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Израиль на фоне усиления напряжённости с США.

Также Блинкен заявлял о необходимости избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.