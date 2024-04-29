NYP: губернатор Десантис согласился проводить компанию в поддержку Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис согласился проводить кампанию в поддержку Дональда Трампа после того, как бывшие соперники встретились в воскресенье утром, сообщили источники The New York Post.

© Spencer Platt/Getty Images

По данным источников, два видных республиканца встретились в Майами, пытаясь уладить натянутые отношения. Инсайдеры также сообщили изданию, что Десантис, как ожидается, будет собирать деньги для предполагаемого кандидата от Республиканской партии, после того как его собственные амбиции получить кресло в Овальном кабинете не оправдались.

Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден

45-летний Десантис приостановил свою кампанию в январе 2024 года и сказал, что поддержит Трампа, а не бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, когда она еще была в предвыборной гонке. Однако в феврале Десантис заявил, что некоторые сотрудники предвыборного штаба Трампа выдвинули против него лживые обвинения, утверждая, что уголовные дела против бывшего президента помогли ему завоевать симпатии у первичных избирателей. Он также заявил, что 77-летний Трамп сосредоточится на "политике идентичности" при выборе кандидата на пост вице-президента.

Два тяжеловеса Республиканской партии были союзниками после того, как Трамп поддержал Десантиса, когда тот впервые баллотировался на пост губернатора Флориды в 2018 году. Но пока Десантис готовился к предвыборной гонке за пост в Белом доме, теплые отношения охладились и превратились в вражду. Трамп назвал своего политического оппонента "Роном Десантимониусом", а Десантис раскритиковал некоторые аспекты первого президентского срока Трампа.

Но теперь вражда, похоже, остается в прошлом. О встрече пары в воскресенье впервые сообщила газета Washington Post. Политики разговаривали несколько часов и были дружелюбны после того, как их общий друг, инвестор и девелопер из Флориды Стив Уиткофф организовал встречу, сообщает газета. Она прошла в то время, когда в суде Манхэттена рассматривается дело по обвинению в тайных выплатах Трампа за молчание во время президентской кампании 2016 года.