Боррель: «Европейцы не будут умирать за Донбасс»

ЕС «поможет украинцам не умирать за Донбасс еще дольше», поставляя Киеву вооружения и финансовую помощь. Однако скорого окончания конфликта не предвидится. Такие заявления сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Боррель высказался во время дискуссии на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.

По его словам, Брюссель должен поддерживать Украину до тех пор, «пока они не смогут оказывать сопротивление, и пока Путин не решит остановить войну».

При этом Боррель уверен, что скорого окончания конфликта, «к сожалению», не предвидится. Боевые действия будут продолжаться как минимум до президентских выборов в США.

«Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше» — сказал Боррель.

Он добавил, что многие в Европе спрашивают, сколько еще придется потратить на украинский конфликт и это «сложный вопрос». Помощь, по его словам, обходится Европе дорого, но, если не помогать Зеленскому, то «история будет развиваться по-другому».

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник в Раде написала, что Зеленский «значительно занизил» потери ВСУ, заявив о 31 тысяче убитых. Он скрывает реальные данные, опасаясь негативных последствий для мобилизации.