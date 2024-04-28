$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Боррель: «Европейцы не будут умирать за Донбасс»

ЕС «поможет украинцам не умирать за Донбасс еще дольше», поставляя Киеву вооружения и финансовую помощь. Однако скорого окончания конфликта не предвидится. Такие заявления сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Боррель: «Европейцы не будут умирать за Донбасс»
© globallookpress.com

Боррель высказался во время дискуссии на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.

По его словам, Брюссель должен поддерживать Украину до тех пор, «пока они не смогут оказывать сопротивление, и пока Путин не решит остановить войну».

При этом Боррель уверен, что скорого окончания конфликта, «к сожалению», не предвидится. Боевые действия будут продолжаться как минимум до президентских выборов в США.

«Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше» — сказал Боррель.

Он добавил, что многие в Европе спрашивают, сколько еще придется потратить на украинский конфликт и это «сложный вопрос». Помощь, по его словам, обходится Европе дорого, но, если не помогать Зеленскому, то «история будет развиваться по-другому».

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник в Раде написала, что Зеленский «значительно занизил» потери ВСУ, заявив о 31 тысяче убитых. Он скрывает реальные данные, опасаясь негативных последствий для мобилизации.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости