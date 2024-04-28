WP: Зеленский мог сильно занизить данные о потерях ВСУ

Оценки предполагаемых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), озвученные в феврале президентом страны Владимиром Зеленским, могут быть существенно занижены. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского законодателя.

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Издание отмечает, что после выделения дополнительного финансирования на оказание военной поддержки Украине американская администрация намерена сместить фокус внимания на другие проблемы, в том числе "попытки [Киева] мобилизовать больше военных". По словам неназванного американского чиновника, в США "понимают деликатность" бесед относительно "нехватки бойцов", но Киев "должен найти способ мобилизовать больше сил и вдохновить украинцев на то, чтобы пойти на передовую".

По словам неназванного украинского законодателя, слова которого приводит WP, Зеленский "значительно занизил" реальные потери украинских войск, приведя цифру в 31 тыс. военнослужащих убитыми. По его мнению, украинское руководство скрывает данные о потерях, опасаясь, что это будет иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации, которые "и так идут тяжело".

25 февраля Зеленский заявил, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли убитыми 31 тыс. военнослужащих. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести. 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии. Зеленский в конце прошлого года заявил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.

Зеленский заявил о превосходстве России

Верховная рада приняла 11 апреля закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.