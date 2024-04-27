Шольц изобразил енота из TikTok

Канцлер Германии Олаф Шольц изобразил завирусившегося енота из TikTok. Об этом сообщают «Известия».

Енот «Педро-Педро» — завирусившееся видео, на котором животное танцует и вертится перед объективом камеры под песню «Педро, педро, педро». Обычно его используют, чтобы выразить радость и хорошее настроение.

Свою попытку изобразить енота предпринял и Шольц. На получившемся видео политик выглядит крайне довольным, хотя к танцу и не присоединяется — лишь приветственно машет в объектив рукой.

Ранее Шольц потребовал от президента России Владимира Путина не ссылаться на немецкого философа Иммануила Канта.