Шольц потребовал от Путина не ссылаться на Канта
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина «нет оснований» ссылаться на философа Иммануила Канта. Об этом сообщает Zeit.
О Путине и Канте Шольц высказался на церемонии Берлинско-Бранденбургской академии наук, посвященной 300-летию со дня рождения Канта.
Шольц заявил, что политика президента РФ «противоречит всем фундаментальным утверждениям Канта».
«Путин не имеет ни малейшего основания ссылаться на Канта», - заявил канцлер Германии.
В то же время, по мнению Шольца, власти России «привержены попыткам присвоения Канта и его работ практически любой ценой». Канцлер подчеркнул, что Кант прямо высказывался против вмешательства в дела других государств.
В январе на встрече со студентами вузов Калининградской области Путин назвал Канта одним из великих мыслителей, призывы которого «жить своим умом» актуальны и сегодня. Президент подчеркивал, что для России это означает руководствоваться своими национальными интересами.
22 апреля Путин приветствовал участников Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии». Он подчеркнул, что проведение конгресса говорит о «неугасающем интересе к личности блестящего, уникального мыслителя» и его актуальным по сей день философским трудам.
Во время пленарной сессии конгресса глава Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем». Губернатор подчеркивал, что противники России «пытаются прикрыться кантовским наследием», а РФ им в ответ должна «противопоставить русскую интерпретацию Канта».