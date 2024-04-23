Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина «нет оснований» ссылаться на философа Иммануила Канта. Об этом сообщает Zeit.

О Путине и Канте Шольц высказался на церемонии Берлинско-Бранденбургской академии наук, посвященной 300-летию со дня рождения Канта.

Шольц заявил, что политика президента РФ «противоречит всем фундаментальным утверждениям Канта».

«Путин не имеет ни малейшего основания ссылаться на Канта», - заявил канцлер Германии.

В то же время, по мнению Шольца, власти России «привержены попыткам присвоения Канта и его работ практически любой ценой». Канцлер подчеркнул, что Кант прямо высказывался против вмешательства в дела других государств.

В январе на встрече со студентами вузов Калининградской области Путин назвал Канта одним из великих мыслителей, призывы которого «жить своим умом» актуальны и сегодня. Президент подчеркивал, что для России это означает руководствоваться своими национальными интересами.

22 апреля Путин приветствовал участников Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии». Он подчеркнул, что проведение конгресса говорит о «неугасающем интересе к личности блестящего, уникального мыслителя» и его актуальным по сей день философским трудам.

Во время пленарной сессии конгресса глава Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем». Губернатор подчеркивал, что противники России «пытаются прикрыться кантовским наследием», а РФ им в ответ должна «противопоставить русскую интерпретацию Канта».