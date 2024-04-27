Группа студентов и преподавателей из американского колледжа Морхауз в штате Джорджия выступили решительно против традиционного визита президента США Джо Байдена на выпускную церемонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Отмечается, что студенты выступают против участия Байдена из-за его поддержки Израиля. При этом часть студентов и преподавателей «уже начали готовиться к потенциальному протесту во время запланированного Байденом выступления».

«Я поговорил с несколькими другими преподавателями, которые заявили, что ни при каких условиях не будут сидеть на сцене рядом с Джо Байденом», — заявил профессор колледжа Эндрю Дуглас.

Ранее Байден заявил, что думал о суициде после смерти жены и дочери.