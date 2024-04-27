Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и ответил на вопрос о достижении американским чиновником поставленных перед ним целей.

В пятницу, 26 апреля, Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. В последний день поездки он встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявившим, что Пекин хочет видеть США «уверенными, открытыми и процветающими» и надеются на взаимность. До этого сообщалось, что переговоры главы госдепа США с главой МИД КНР Ван И в Пекине начались с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах. Кроме того, Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине.

Главная цель США в настоящее время заключается в том, чтобы выявить пробелы в реализации механизма введенных против России санкций и по возможности их устранить. То есть в Вашингтоне хотят сделать так, чтобы обходить санкции больше не удавалось. Естественно, страны глобального Юга, которые придерживаются альтернативной повестки, нежели страны коллективного Запада, и иначе смотрят на торгово-экономические отношения с Россией, готовы продолжать вести бизнес с РФ. И Китай, являющийся одним из главных торгово-экономических партнеров РФ, здесь следует путем бесконечной хитрости (это одна из основных отличительных особенностей страны) и делает все так, как это выгодно именно ему. При этом в информационном поле со стороны Китая может появляться определенная риторика, которая как бы свидетельствует о поддержке жесткого курса в отношении работы с Россией, могут быть показательные шаги (например, когда идет заявление о блокировке китайскими банками платежей из России), но в то же время мы понимаем, что между Китаем и Россией существуют принципиальные сетевые договоренности. В особенности они касаются сферы торговли углеводородами и сферы военно-технического сотрудничества. И несмотря ни на какие санкции, несмотря на давление наших западных оппонентов, Китай пока неизменен в своей позиции. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

В ходе визита в Китай Блинкен путем давления на власти страны хотел попытаться остановить поставки в Россию ряда товаров, таких как станки, микроэлектроника и нитроцеллюлоза, которые могут быть использованы при производстве военной продукции, добавил эксперт.

«Но по двум косвенным признакам мы можем судить, что визит Блинкена не достиг ожидаемых в Вашингтоне результатов. Так, в аэропорту его встречали без традиционной красной ковровой дорожки, и встречал его даже не глава китайского МИДа Ван И, а лишь председатель Шанхайского партийного комитета Чэнь Цзинин. Кроме того, было заявление Блинкена прессе, которое свидетельствует о его определенной истерике. Он сказал: «Если Китай не примет меры для решения проблемы с поддержкой РФ, то это сделает Вашингтон». То есть это манипуляция с одновременной угрозой», - отметил специалист.

В американской военной доктрине Китай рассматривается в качестве ключевого конкурента США, напомнил Селезнев.

«И в этом плане американцам вредно думать, что Китай будет «проглатывать» подобного рода риторику и подобного рода отношение к нему. У коллективного Запада откуда-то появилось восприятие, согласно которому он должен находиться в спарринге со своими оппонентами (в данном случае речь идет о Китае и России), но при этом в рамках данного спарринга он имеет право наносить удар, а бить его никто права не имеет. Это очень странная и наивная позиция. Естественно, Россия и Китай отвечали и будут отвечать на те выпады, которые позволяет себе Вашингтон. И какие бы санкции или контрсанкции ни изобретал Госдеп со своими сателлитами, бумеранг санкций так или иначе может болезненно ударить и по ним самим. Это надо понимать, ведь последние годы Запад накачивал Китай деньгами и сделал их него «экономического монстра»», - сказал аналитик.

Селезнев подчеркнул, что, говоря об отношениях Китая и США, важно понимать чрезвычайно высокую степень зависимости стран друг от друга.

«Китай не уступил ни дюйма». Западные СМИ — о визите Блинкена в Пекин

«Разорвать эту «пуповину», связывающую страны, крайне сложно. В мире даже существует такой термин, как «чайнамерика» (Китай плюс Америка). В этой связке сил Вашингтон, конечно, хочет продолжать быть главным, но вместе с тем он прекрасно понимает, что утрачивает свое влияние. Вашингтон хотел в безапелляционной тональности диктовать свою волю и заставить Китай прекратить всякое сотрудничество с Россией, по Пекин этого делать не будет. Он будет делать то, что ему выгодно», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.