Блинкен посетит Израиль на фоне усиления напряженности с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряжённости в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, Блинкен обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

Также, по словам Блинкена, США считают, что напряжённость после ударов Ирана и Израиля спадёт.

Кроме того, президент США Джо Байден потребовал от Израиля обеспечить передачу палестинцам в секторе Газа новой гуманитарной помощи.