В КНДР заявили, что худшая в мире ситуация с правами человека наблюдается в США

Наихудшая в мире ситуация с соблюдением прав человека сохраняется в США, где наблюдаются системные репрессии, а также межнациональная и межрелигиозная конфронтация. Об этом заявил представитель МИД КНДР, комментируя обнародование американским Госдепартаментом доклада о ситуации с правами человека в мире, в том числе в народной республике.

"МИД КНДР решительно осуждает и отвергает публикацию Госдепартаментом США "доклада о соблюдении прав человека", основанного на лжи и фальсификациях, предрассудках и враждебности", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

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В ведомстве такие шаги Вашингтона назвали вмешательством во внутренние дела.

Представитель МИД обратил внимание на то, что Госдепартамент, публикуя этот доклад, должен "писать письменное признание" и "получать справедливую оценку других стран" относительно "ужасной ситуации" с правами человека в самих Соединенных Штатах, которая "широко известна как наихудшая в мире".

"Именно в США беспрерывно продолжаются серьезные нарушения прав человека, включая системные репрессии своего народа, межнациональную, межрасовую и межрелигиозную конфронтацию, различные насильственные преступления", - указывается в заявлении.

Представитель МИД КНДР также обратил внимание на высказывания американских чиновников о "необходимости информационного проникновения в Корею". "Это является проявлением весьма вредоносной политической интриги и опасным политическим вызовом, направленным на развал нашего строя изнутри", - подчеркнул он, заверив, что ответные меры Пхеньяна "не имеют предела".

Госдепартамент 23 апреля опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире. Традиционно это вызвало недовольство некоторых стран, упомянутых в документе, включая Венгрию, Вьетнам, Мексику, Пакистан и Турцию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что доклад представляет собой уже не двойные стандарты, а настоящую сегрегацию.