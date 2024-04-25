Эксперт по Ближнему востоку и Израилю, политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером рассказал о причинах возникновения пропалестинских протестов в крупных университетах США, а также высказался о связанных с ними рисках. Эксперт допустил, что ситуация может перерасти в критическую и привести к еврейским погромам в стране.

Ранее решение президента Колумбийского университета Минуш Шафик вызвать полицию Нью-Йорка, чтобы убрать пропалестинских протестующих из кампуса на прошлой неделе, спровоцировало волну все более резких демонстраций, которые вспыхнули в университетах по всей стране. С прошлого четверга, когда полиция арестовала 108 демонстрантов Колумбийского университета, в том числе дочь члена палаты представителей Ильхана Омара Исру Хирси, аналогичные протесты вспыхнули в кампусах от Нью-Йоркского и Йельского университетов до университета Иллинойса и на западе до университета штата Калифорния Беркли и университета Южной Калифорнии, который закрыл свои двери поздно вечером в среду из-за растущих демонстраций.

Пропалестинские протесты в американских университетах стали возможны в условиях доминирования в них на протяжении долгого времени левой либеральной повестки, отметил эксперт.

Это некое сочетание либеральной идеи в ее современном понимании, а также левой идеи, но не в том виде, в котором она была в Советском Союзе, а в виде идеи о неком переустройстве мира. Подразумевается, что есть угнетенные и угнетатели, и что угнетенные должны победить угнетателей. В рамках этой повестки угнетенные и угнетатели рождаются таковыми, то есть речь идет не о каком-то экономическом расслоении, а, скорее, о культурологическом. Согласно доминирующему на Западе леволиберальному подходу, человек с белым цветом кожи автоматически попадает в некую привилегированную группу, и его как бы считают угнетателем. При этом, например, чернокожий человек автоматически попадает в ущемленную группу, и его считают угнетенным. Если человек – натурал, то его считают угнетателем, если он гей – угнетенным и так далее («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России - прим. ред.). Соответствующее разделение происходит по целому ряду признаков. Согласно этой повестке, в случае с арабо-израильским конфликтом все палестинцы считаются угнетенными, а израильтяне – угнетателями. Так что митинги студентов в США порождены именно этой идеологической парадигмой, при этом их участники не сильно пытаются разобраться в конкретной ситуации. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт добавил, что определенное воздействие на американских студентов также оказывают имеющиеся там программы экс-президента США Джимми Картера, у которого «очень спорные отношения с Израилем». При этом немалую роль в антиизраильских демонстрациях играют студенты из стран Ближнего Востока, добавил Каргин.

«В американских вузах их немало с точки зрения количества, и они принимают активное участие в протестах», — сказал он.

Говоря о перспективах протеста, эксперт допустил, что они могут вылиться в «глобальную эскалацию американской образовательной системы», а также привести к массовым беспорядкам.

«Протестующие уже разбили палаточный лагерь у стен Колумбийского университета и, что интересно, они назвали его «коммунистической общиной», но при этом он под палестинским флагом... Они активно требуют отставки президента вуза египтянки Минуш Шафик, которая в принципе также придерживается левых взглядов – она совсем не произраильская. Протестующие требуют запретить допуск студентов-евреев на занятия и увольнения преподавателей-евреев, но Шафик пока не готова на это соглашаться, по крайней мере риторически. Так что сейчас можно говорить об определенной радикализации протеста, что может вылиться в по-настоящему массовые беспорядки, подобные тем, что произошли в 1968 году, в том числе, в Америке и во Франции», — подчеркнул эксперт.

На студенческих митингах в США звучат экстремистские лозунги и призывы к насилию в отношении евреев, что может привести к «еврейским погромам и полноценному большому насилию», добавил Каргин.

«Случаи насилия там уже были. Например, дин из протестующих, державший флаг Палестины, ударил им в глаз еврейской девушке. Но пока это частности, а если начнутся полноценные погромы, если будут массовые аресты, то они могут привести к крушению всей системы кампусов американских вузов, к крушению американской системы образования в ее нынешнем виде. Шансы на это сейчас достаточно высоки, ведь мы видим, что ситуация идет по негативной спирали – разные стороны абсолютно не слышат друг друга. Для многих рядовых американцев протестующие студенты являются радикальным элементом, а студенты не видят возможность для компромисса. Понятно, что их антисемитские требования не могут быть удовлетворены, но они продолжают их выдвигать... Сейчас все идет к тому, что могут начаться еврейские погромы», — отметил собеседник.

Каргин также ответил на вопрос касательно перспектив разрастания протестов и присоединения к ним новых участников.

«Количество протестующих сейчас не на максимуме. В США миллионы студентов, и это очень разные люди. Сейчас вопрос заключается в том, насколько участие в этом протесте станет мейнстримной штукой», — заключил специалист.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выразил возмущение по поводу продолжающихся в университетах США протестов в поддержку Палестины, назвал их антисемитскими и потребовал пресечь эти выступления.