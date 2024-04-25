Протесты в Колумбийском университете спровоцировали акции по всей Америке

Решение президента Колумбийского университета Минуш Шафик вызвать полицию Нью-Йорка, чтобы убрать пропалестинских протестующих из кампуса на прошлой неделе, спровоцировало волну все более резких демонстраций, которые вспыхнули в университетах по всей стране.

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С прошлого четверга, когда полиция арестовала 108 демонстрантов Колумбийского университета, в том числе дочь члена палаты представителей Ильхана Омара Исру Хирси, аналогичные протесты вспыхнули в кампусах от Нью-Йоркского и Йельского университетов до университета Иллинойса и на западе до университета штата Калифорния Беркли и университета Южной Калифорнии, который закрыл свои двери поздно вечером в среду из-за растущих демонстраций, сообщает NBC News.

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Лагерь в "Колумбийке" возник 17 апреля, в тот день, когда Шафик была подвергнута допросу по поводу антисемитизма на территории кампуса со стороны комитета палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам, возглавляемого республиканцами. Шафик вместе с двумя членами Попечительского совета Колумбийского университета и главой его целевой группы по антисемитизму столкнулись с вопросами о том, как кампус справляется с антисемитизмом после нападения ХАМАС на Израиль.

На следующий день Шафик приказала полиции очистить лагерь: было арестовано более 100 протестующих. Марианна Хирш, профессор английского языка Колумбийского университета, сказала, что Шафик "подавляет мирные протесты и открытые дебаты, не позволяет студентам выражать свое мнение". И тот факт, что Шафик вызвала полицию в прошлый четверг, на следующий день после того, как ее допросили на слушаниях в Конгрессе, не является совпадением, сказала она.

В последний раз президент Колумбийского университета вызывал полицию для разгона студенческих демонстраций еще в 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме. Орен Рут, адвокат из Нью-Йорка и выпускник Колумбийского университета, который присутствовал в школе, когда в 1968 году ее потрясли протесты против войны во Вьетнаме, сказал, что вызов Шафик полиции был "чрезвычайным просчетом". Решение президента университета Грейсона Кирка, принятое в 1968 году, заставить полицию принудительно выселить протестующих из зданий, которые они занимали, только обострило ситуацию и на многие годы запятнало репутацию Колумбии, сказал Рут.

Студенты Колумбийского университета, протестующие против войны в Газе, потребовали, чтобы учебное заведение разорвало финансовые связи с Израилем и отказалось от участия в израильских компаниях. И они вдохновили студентов по всей стране сделать то же самое. "Речь идет о солидарности", - сказал Алекс, еврейский студент Мичиганского университета, который является частью пропалестинского движения и попросил назвать его только по имени из-за страха возмездия. "Это коллективное движение, выходящее далеко за пределы Соединенных Штатов", - добавил он. Организаторы говорят, что их также вдохновили протесты против правительства апартеида в Южной Африке, в которых принимало участие предыдущее поколение студентов Мичигана.

Акции протеста также вызвали негативную реакцию, особенно со стороны политиков правого толка, которые призывают администрацию университетов жестко расправиться с протестующими. "В кампусе должен быть закон и порядок", - заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с еврейскими студентами в Колумбийском университете.

"Послушайте, подобные учреждения получают финансирование от налогоплательщиков. Американский народ требует, чтобы мы навели порядок в этом хаосе. Подобные вещи сейчас распространяются по стране как грибы", - добавил Джонсон, отставки которого намерены добиваться ряд консервативных конгрессменов за его поддержку выделения средств Украине.

Пропалестинские лагеря были также созданы в других школах, которые были местами антиизраильских демонстраций, таких как Массачусетский технологический институт, Техасский университет и Калифорнийский государственный политехнический университет имени Гумбольдта. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на этой неделе, что, по его мнению, "сторонние агитаторы" использовали войну Израиля и ХАМАС как предлог для того, чтобы вызвать насилие и хаос в городе. "Мы не можем допустить, чтобы внешние агитаторы пришли и разрушили наш город, - заявил Адамс. - Кто-то хотел, чтобы что-то произошло на протесте в Нью-Йоркском университете".

Тем временем по меньшей мере 20 человек были арестованы, в том числе фотожурналист, в результате ожесточенных столкновений между полицией и демонстрантами в Техасском университете в Остине в среду, сообщает Guardian. Сотни студентов вышли из аудиторий в знак протеста против конфликта в секторе Газа и потребовали отделения университета от компаний, производящих технику, используемую в военных действиях Израиля, с плакатами и скандированием. Десятки полицейских, в том числе верхом на лошадях и с дубинками в руках, выстроились в линию, чтобы остановить марш протестующих по кампусу. Офицеры столкнули их с лужайки кампуса. По словам местного репортера Райана Чендлера, полиция приказала демонстрантам разойтись с помощью звукового объявления, которое можно было услышать по всему кампусу: "Я приказываю вам от имени народа штата Техас разойтись".

Фотограф, освещавший демонстрацию для канала Fox 7 Austin, был арестован после того, как угодил в центр драки между правоохранительными органами и студентами, сообщила станция. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как офицеры сбили журналиста. Сеть подтвердила в своем репортаже, что их фотографа посадили в тюрьму.