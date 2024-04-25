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Президент Кубы выступил за немедленную отмену американских санкций против Венесуэлы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил за немедленную отмену всех американских санкций против Венесуэлы и поддержал проведение президентских выборов в республике. Кубинский лидер выступил в среду на XXIII саммите Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в Каракасе. Трансляцию саммита вел телеканал Venezolana de Television.

Куба выступила за немедленную отмену санкций США против Венесуэлы
© РИА Новости
"Мы вновь отвергаем вмешательство <…> и попытки повлиять на работу венесуэльских институтов, осуждаем применение США принудительных, односторонних мер, нарушающих международное право, и требуем их немедленной и безоговорочной отмены в полном объеме", - заявил президент Кубы.

Диас-Канель "от имени кубинского народа, партии и правительства поздравил венесуэльский народ с началом нового избирательного процесса в мирной обстановке и в соответствии с Конституцией страны". Кубинский лидер заявил о поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с недавними заговорами и покушениями, которые, по его мнению, направлены на то, чтобы помешать проведению президентских выборов 28 июля.

Президент Кубы осудил попытки ультраправых сил "помешать избирательному процессу в Венесуэле в атмосфере мира и безопасности".

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна ALBA, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

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