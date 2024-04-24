57% американцев считают, что США слишком много тратят на помощь другим странам

Больше половины опрошенных граждан США считают, что Белый дом тратит слишком много денег на помощь другим странам. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения от аналитической организации Rasmussen Reports.

Согласно опросу, 57% опрошенных считают, что США тратят слишком много денег на оказание помощи другим странам. Еще 23% опрошенных заявили, что власти страны тратят адекватное число средств. И только 10% считают, что властям США необходимо тратить на эти цели даже больше денег.

«Последний национальный телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 57% вероятных избирателей США считают, что в целом правительство США тратит слишком много на иностранную помощь. Лишь 10% считают, что расходов на иностранную помощь недостаточно, а 23% говорят, что сумма примерно правильная», — сообщает организация.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 145 миллионов долларов.