Байден поручил выделить Украине 145 миллионов долларов помощи
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 145 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на меморандум Белого дома.
Отмечается, что Байден обратился с таким поручением к госсекретарю Энтони Блинкену. При этом помощь будет выделена по линии Госдепартамента.
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <...> определить важность для интересов безопасности США выделения до 145 миллионов долларов помощи Украине», — сказано в сообщении Белого дома.
Ранее Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине.
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